VIDEO Olimpia Milano-Barcellona 56-72, highlights e sintesi della partita. Netto successo catalano al Forum (Di sabato 20 marzo 2021) L'Olimpia Milano non riesce a uscire vincitrice dallo scontro tra big al Forum di Assago. L'Eurolega ha una grande protagonista, ed è la squadra che Sarunas Jasikevicius allena, quel Barcellona che, come all'andata, rifila 16 punti agli uomini di Ettore Messina. Una partita, questa, dall'andamento ben diverso da quella del Palau Blaugrana: lì Milano era stata avanti tre quarti, in questo caso per un brevissimo periodo nel secondo. Poi solo grande prestazione difensiva dei catalani. Non cambiano, comunque, le alte chance di ingresso ai playoff dell'Olimpia, che con quattro partite da giocare si ritrova insieme ad Anadolu Efes e Bayern Monaco, oltre che con lo stesso numero di vittorie del CSKA Mosca (che però ha una partita, nonché una sconfitta, in ...

