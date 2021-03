Via libera al decreto Sostegni Draghi | «11 miliardi per le imprese» Intesa sulle cartelle fiscali

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ad AstraZeneca - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di… - repubblica : ?? Coronavirus, via libera dell'Ema al vaccino Astrazeneca: e' sicuro ed efficace - LuigiBevilacq17 : RT @Agenzia_Ansa: Capisaldi del decreto sono il sostegno alle imprese, al lavoro e aiuto contro la povertà. Una operazione da 32 miliardi c… - ciolonap : RT @luigidimaio: È appena finito il Consiglio dei Ministri, abbiamo dato il via libera al #decretoSostegni, 32 miliardi di aiuti per gli it… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera

A VACCINAZIONE IN FARMACIA. Insperimentale e con farmacisti opportunamente formati si prevede ilalla somministrazione di vaccini contro il Covid nelle farmacie. 1,3 MLD A ...Era convocato per le 15, poi alle 16, il Consiglio dei ministri nel quale il governo avrebbe dovuto approvare il decreto legge Sostegni, l'intervento in cui confluiranno gli aiuti economici da erogare ...Ritardi su ritardi, mediazioni su mediazioni, proposte su proposte, veti su veti: il Consiglio dei ministri è continuato a slittare da oggi pomeriggio per poi iniziare verso le ore 18:30. A dividere ...L'Ema, l'agenzia europea del farmaco, ha dato il via libera ad AstraZeneca. Riprendono oggi le vaccinazioni col siero anglo-svedese, anche in Italia, dove e' in arrivo una norma per vaccinare anche in ...