Vertice Italia-Francia su Alitalia. Giorgetti: “Vogliamo far nascere la nuova Ita entro l’estate” (Di venerdì 19 marzo 2021) Vertice Italia-Francia su AlItalia. Il ministro Giorgetti a Le Maire: “Lavorare tutti insieme per far partire Ita in tempi utili”. ROMA – Vertice Italia-Francia su AlItalia. Il ministro Giorgetti ha incontrato Bruno Le Maire per fare il punto su diversi dossier. Uno dei temi sul tavolo è stato quello dell’ormai ex compagnia di bandiera. Il titolare del Mise ha ribadito la necessità di far partire il prima possibile Ita. Giorgetti: “Vogliamo far partire Ita il prima possibile” Il ministro Giorgetti ha confermato l’intenzione del Governo di far ripartire il prima possibile l’ex compagnia di bandiera. “Abbiamo avuto due incontri con Vestager – ha detto il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021)su Al. Il ministroa Le Maire: “Lavorare tutti insieme per far partire Ita in tempi utili”. ROMA –su Al. Il ministroha incontrato Bruno Le Maire per fare il punto su diversi dossier. Uno dei temi sul tavolo è stato quello dell’ormai ex compagnia di bandiera. Il titolare del Mise ha ribadito la necessità di far partire il prima possibile Ita.: “far partire Ita il prima possibile” Il ministroha confermato l’intenzione del Governo di far ripartire il prima possibile l’ex compagnia di bandiera. “Abbiamo avuto due incontri con Vestager – ha detto il ...

Advertising

mante : Consideriamo il lato confortante della vicenda: in Italia chiunque per proprie abilità o per fortuita coincidenza p… - news_mondo_h24 : Vertice Italia-Francia su Alitalia. Giorgetti: “Vogliamo far nascere la nuova Ita entro l’estate” - maddale18734150 : RT @ImolaOggi: 'Vendere cibo avariato in Italia non sarà più reato penale' (in previsione del vertice ONU a Roma sulla trasformazione dei s… - marilenagasbar1 : RT @ImolaOggi: 'Vendere cibo avariato in Italia non sarà più reato penale' (in previsione del vertice ONU a Roma sulla trasformazione dei s… - lana_carlotta : RT @ImolaOggi: 'Vendere cibo avariato in Italia non sarà più reato penale' (in previsione del vertice ONU a Roma sulla trasformazione dei s… -