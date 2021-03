Vertenza Jabil | sindacati alzano la voce | “Subito tavolo al Mise per opportunità Recovery Fund”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Tornano a farsi sentire i dipendenti in servizio allo stabilimento di Marcianise (Caserta) della, , multinazionale americana dell’elettronica che da quasi due anni ha attivato una procedura di licenziamento collettivo per 350 dei 700 dipendenti; procedura che, a causa del divieto di licenziare disposto per legge causa emergenza Covid, non si è ancora conclusa. Lo stop ai licenziamenti, così come la cassa integrazione di cui hanno usufruito i lavoratori, scadranno il 27 marzo prossimo, anche se dovrebbero essere prorogati almeno fino a giugno. Lunedì comunque una parte dei lavoratori della multinazionale Usa sarà in presidio all’esterno della prefettura di Caserta per far riaccendere nuovamente l’attenzione su unache si trascina dal giugno 2019, e per chiedere una convocazione ...