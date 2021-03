Verso il monitoraggio dell’Iss: Toscana e Liguria rischiano il lockdown, per il Molise ipotesi zona arancione (Di venerdì 19 marzo 2021) Come ogni venerdì, l’Italia attende il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sulla base del quale verranno decise le fasce di rischio delle varie regioni. Da lunedì scorso nove regioni sono finite in rosso e dovranno comunque restarci almeno per un’altra settimana: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. In rosso sono rimaste anche Campania e Molise. La fine della terza ondata è ancora lontana e nel report che verrà esaminato oggi dalla cabina di regia le regioni in bilico fra rosso e arancione da lunedì 22 marzo di fatto sono cinque: Toscana, Valle d’Aosta, Liguria, Calabria e Molise. Nelle prime quattro potrebbe esserci un inasprimento delle restrizioni, mentre il ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) Come ogni venerdì, l’Italia attende ildell’Istituto superiore di sanità sulla base del quale verranno decise le fasce di rischio delle varie regioni. Da lunedì scorso nove regioni sono finite in rosso e dovranno comunque restarci almeno per un’altra settimana: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. In rosso sono rimaste anche Campania e. La fine della terza ondata è ancora lontana e nel report che verrà esaminato oggi dalla cabina di regia le regioni in bilico fra rosso eda lunedì 22 marzo di fatto sono cinque:, Valle d’Aosta,, Calabria e. Nelle prime quattro potrebbe esserci un inasprimento delle restrizioni, mentre il ...

