"Vedremo quando...". Altra rovinosa gaffe di Ilary Blasi e un velenosissimo sospetto: "Soltanto una farsa?" (Di venerdì 19 marzo 2021) La "patata" non bastava. Altra clamorosa gaffe per Ilary Blasi all'Isola dei Famosi nel corso della seconda puntata, trasmessa su Canale 5 nella serata di ieri, giovedì 18 marzo. Il tutto, come accennato, dopo lo scivolone "storico" dell'appuntamento precedente, con "patata" al posto di "palapa" in una frase che è andata a plasmare un doppio senso assolutamente vietato ai minori. Eccola, Ilary Blasi, di rosso vestita in un abitino assolutamente vietato ai deboli di spirito. Siamo proprio alle battute iniziali della puntata dell'Isola e la conduttrice introduceva la sperata, spiegando che cosa sarebbe accaduto nel corso delle ore di diretta. E la Blasi spiegava che nel corso della puntata si sarebbe anche scoperto quando i primi naufraghi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) La "patata" non bastava.clamorosaperall'Isola dei Famosi nel corso della seconda puntata, trasmessa su Canale 5 nella serata di ieri, giovedì 18 marzo. Il tutto, come accennato, dopo lo scivolone "storico" dell'appuntamento precedente, con "patata" al posto di "palapa" in una frase che è andata a plasmare un doppio senso assolutamente vietato ai minori. Eccola,, di rosso vestita in un abitino assolutamente vietato ai deboli di spirito. Siamo proprio alle battute iniziali della puntata dell'Isola e la conduttrice introduceva la sperata, spiegando che cosa sarebbe accaduto nel corso delle ore di diretta. E laspiegava che nel corso della puntata si sarebbe anche scopertoi primi naufraghi ...

