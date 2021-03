Vasco Rossi: nuovo album in uscita a novembre (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’uscita il 1° gennaio del singolo “Una canzone d’amore buttata via”, Vasco Rossi annuncia via social che a novembre verrà pubblicato il nuovo tanto atteso album. Nel post afferma: “Uscirà a novembre, ma questi sono i mesi in cui tutto prende una linea definitiva. Il rocker di Zocca poi dichiara: “Sarà un disco di forma e sostanza”. Quando uscirà il nuovo album di Vasco Rossi? Grandi novità per i fan di Vasco Rossi. In un lungo post sul suo profilo Instagram, Vasco ha annunciato l’uscita del suo nuovo album. Il rocker di Zocca ha scritto: “Non pensavo di tornare in sala di registrazione per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’il 1° gennaio del singolo “Una canzone d’amore buttata via”,annuncia via social che averrà pubblicato iltanto atteso. Nel post afferma: “Uscirà a, ma questi sono i mesi in cui tutto prende una linea definitiva. Il rocker di Zocca poi dichiara: “Sarà un disco di forma e sostanza”. Quando uscirà ildi? Grandi novità per i fan di. In un lungo post sul suo profilo Instagram,ha annunciato l’del suo. Il rocker di Zocca ha scritto: “Non pensavo di tornare in sala di registrazione per ...

Advertising

vascorossi : Meglio sbagliare ma con spontaneità, senza finzioni... Ancora oggi mia madre non si capacita che c'è tanta gente c… - ireneferx : @pazzadiamici @imalexiareds Si ma il fatto che abbia cantato vasco Rossi non vuol dire che abbia fatto rock, penso… - periodicodaily : Vasco Rossi: nuovo album in uscita a novembre #VascoRossi - Oscar_Tilli_San : @mignoloeprof Vasco Rossi con “Colpa d’Alfredo”, subito in galera! ?? - deluxfutbol : -