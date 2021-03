Varese | a Malpensa sequestrati 50mila medicinali

(Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 19 mar. (Adnkronos) – Maxi sequestro diall’aeroporto di Milano). Nel corso dell’attività di contrasto ai traffici illeciti, i funzionari dell’agenzia delle Dogane e i militari del gruppodella Guardia di finanza hanno sequestrato circaprodotti, in flaconcini e compresse. I farmaci, privi di documentazione sanitaria, sono stati trovati dentro i bagagli personali di una passeggera di nazionalità congolese, proveniente da Kinshasa (Congo) via Addis Abeba (Etiopia). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

