Valtteri Bottas si interroga: “In Mercedes stanno trattando me ed Hamilton equamente?” (Di venerdì 19 marzo 2021) Valtteri Bottas è sicuramente il pilota che più di tutti gli altri all’interno del circus può giocarsela ad armi pari per contrastare Lewis Hamilton nel Campionato di Formula 1, o almeno in teoria. In Mercedes dal 2017, entrato per sostituire Nico Rosberg, il pilota finlandese originario di Nastola conta all’attivo un totale di 9 vittorie con la Casa di Stoccarda, 10 se consideriamo quella gara negatagli dal team per favorire il compagno squadra Lewis Hamilton durante il GP di Russia del 2018. Ed è proprio in quel momento che sono nati dei grossi dubbi nella sua testa, alcuni dei quali avrebbero potuto avere dei riscontri interessanti. Valtteri Bottas ed il GP di Russia 2018 Da oggi è disponibile su Netflix la terza parte di Drive to Survive, la serie dedicata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021)è sicuramente il pilota che più di tutti gli altri all’interno del circus può giocarsela ad armi pari per contrastare Lewisnel Campionato di Formula 1, o almeno in teoria. Indal 2017, entrato per sostituire Nico Rosberg, il pilota finlandese originario di Nastola conta all’attivo un totale di 9 vittorie con la Casa di Stoccarda, 10 se consideriamo quella gara negatagli dal team per favorire il compagno squadra Lewisdurante il GP di Russia del 2018. Ed è proprio in quel momento che sono nati dei grossi dubbi nella sua testa, alcuni dei quali avrebbero potuto avere dei riscontri interessanti.ed il GP di Russia 2018 Da oggi è disponibile su Netflix la terza parte di Drive to Survive, la serie dedicata ...

