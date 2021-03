Valsoia | nel 2020 utile sale del 6% a 7 | 7 milioni Obiettivo nuove acquisizioni

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) –, azienda attiva nel settore alimentare e quotata sul MTA di Borsa Italiana, ha chiuso ilcon ricavi in crescita dell’11,6% a 83,5di euro, in particolare accelerazione sui mercati esteri (+26,9%). L’EBITDA è cresciuto del 7,6% a 11,97di euro, mentre l’netto è stato di 7,7di euro, registrando un +6,2% sull’esercizio precedente. Al 31 dicembrela posizione finanziaria netta complessiva della società risulta positiva per 21,5di euro rispetto ai 25,4al 31 dicembre 2019; pesa, sottolinea, l’esborso effettuato a dicembre, per circa 13di euro, per l’acquisizione del ramo di azienda Piadina ...

"I risultati raggiunti da2020 mostrano una crescita significativa in entrambi i segmenti in cui operiamo, quello food e quello salutistico, grazie ad un portafoglio prodotti ben ...Sassoli de Bianchi: 'Pronti a M&A anche all'estero' . Via libera del cda diai conti del 2020 chiusi con un utile netto del periodo pari a 7,7 milioni, in aumento del 6,...conclusecorso del ...Valsoia, azienda attiva nel settore alimentare e quotata sul MTA di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con ricavi in crescita dell'11,6% a ...Valsoia, azienda italiana leader nel comparto dell'alimentazione salutistica e quotata all'MTA, ha chiuso il 2020 con ricavi di vendita pari a 83,5 milioni di euro, in salita dell'11% rispetto ai 74,8 ...