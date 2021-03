Valanga di problemi WhatsApp e Instagram | non funziona neanche Facebook il 19 marzo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 19 marzo 2021) Un down di dimensioni enormi è quello scatenato daiin questo venerdì 19. Nona doverea dire la verità, anche se in misura minore: dunque le anomalie possono dirsi più che mai gravi in Italia ma anche nel resto del mondo. Per quanto riguarda i, questi si sono manifestati subito dopo le ore 18 di questa giornata di fine inverno. Nonl’app di messaggistica nella funzione di invio e ricezione dei messaggi. Al tentativo di inoltre anche di un semplice testo, ecco che accanto a quanto si prova a comunicare ad un contatto, appare il classico orologio che denota l’errore nell’operazione non effettuata. Oltre i ...