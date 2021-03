Vaccino | Rezza | “Sospensione Astrazeneca controproducente ma necessaria” Oggi ripartono le somministrazioni

(Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – “Ci eravamo detti che sarebbe stato controproducente sospendere la somministrazione dei vaccini, ma poi abbiamo dovuto farlo perché occorre essere sicuri di quello che somministriamo basandoci su un principio di precauzione. Prima della sospensione di AstraZeneca eravamo a 200mila somministrazioni al giorno e avevamo fatto delle stime per arrivare all’ampliamento delle inoculazioni. Ora servirà non solo accelerare ma aumentare le inoculazioni per recuperare i tempi della sospensione. Aifa continuerà a vigilare e questo dimostra quanto la vaccino vigilanza sia accorta nel nostro Paese. Nel Regno Unito oltre dieci milioni vaccinate con AstraZeneca e dieci con Pfizer, con risultati ottimali sulla copertura”. Lo ha detto Giovanni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della salute, nel corso della conferenza stampa al dicastero.

La campagna di vaccinazione, infatti, sottolinea, 'può ora entrare nel vivo anche perché a metà aprile un nuovo quartosi renderà disponibile '.... Agenzia europea per il farmaco, riguardo alanti - Covid AstraZeneca . Con il direttore ... Nicola Magrini , il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, ...È ufficiale: è stato revocato il divieto temporaneo di somministrazione del vaccino AstraZeneca in Italia. «Il comitato di Aifa ha ratificato e Aifa ha poco fa ...ROMA. Dopo il via libera dell’Ema sul vaccino AstraZeneca (QUI LA NOTIZIA) l’Aifa ha revocato il divieto d’uso stabilito in via precauzionale qualche giorno fa. Lo fa sapere il direttore generale dell ...