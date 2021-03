Vaccino ReiThera: oggi a Latina le prime 5 somministrazioni ai volontari (Di venerdì 19 marzo 2021) La sperimentazione clinica del Vaccino anti Covid-10 di Rei Thera, società italiana con sede a Castel Romano, è entrata oggi in fase avanzata. A diramare la notizia è la Presidente di ReiThera, Antonella Folgori: «Siamo molto orgogliosi di portare il nostro candidato Vaccino in una Fase avanzata di sperimentazione clinica. Per affrontare la portata mondiale di quest’emergenza sanitaria c’è ancora necessità di nuovi vaccini sicuri». Il Dr. Roberto Camerini, il Direttore Medico della società, ha poi concluso ringraziando il Dr. Lannini dell’INMI Spallanzani per la grande ed efficace collaborazione nonché «i migliaia di volontari che hanno già presentato domanda di partecipazione allo studio». Proprio in riferimento alle mille candidature arrivate all’ospedale Santa Maria Goretti, la Repubblica dirama la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) La sperimentazione clinica delanti Covid-10 di Rei Thera, società italiana con sede a Castel Romano, è entratain fase avanzata. A diramare la notizia è la Presidente di, Antonella Folgori: «Siamo molto orgogliosi di portare il nostro candidatoin una Fase avanzata di sperimentazione clinica. Per affrontare la portata mondiale di quest’emergenza sanitaria c’è ancora necessità di nuovi vaccini sicuri». Il Dr. Roberto Camerini, il Direttore Medico della società, ha poi concluso ringraziando il Dr. Lannini dell’INMI Spallanzani per la grande ed efficace collaborazione nonché «i migliaia diche hanno già presentato domanda di partecipazione allo studio». Proprio in riferimento alle mille candidature arrivate all’ospedale Santa Maria Goretti, la Repubblica dirama la ...

