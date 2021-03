Vaccino, primi riscontri favorevoli su AstraZeneca: ecco quanti italiani hanno disdetto (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiDisdette ferme al 5-10%, qualche timore ma soprattutto la consapevolezza diffusa che solo vaccinandosi si potrà finalmente tornare a vivere. Gli italiani hanno accolto favorevolmente il nuovo via libera dell’Ema e dell’Aifa ad AstraZeneca e si sono presentati negli hub e nei luoghi dove dopo 4 giorni di stop è ripresa la somministrazione del farmaco dell’azienda anglo svedese. Dal drive trought allestito dalla Difesa al parco Trenno di Milano alla Nuvola di Fuksas a Roma, le prenotazioni sono state dunque rispettate e solo una piccola parte, stando a quanto comunicato dai diversi centri vaccinali, ha rinunciato a presentarsi. Evidentemente più degli allarmi hanno pesato le valutazioni degli esperti, con l’Aifa che anche oggi ha ribadito come “i benefici del Vaccino ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiDisdette ferme al 5-10%, qualche timore ma soprattutto la consapevolezza diffusa che solo vaccinandosi si potrà finalmente tornare a vivere. Gliaccolto favorevolmente il nuovo via libera dell’Ema e dell’Aifa ade si sono presentati negli hub e nei luoghi dove dopo 4 giorni di stop è ripresa la somministrazione del farmaco dell’azienda anglo svedese. Dal drive trought allestito dalla Difesa al parco Trenno di Milano alla Nuvola di Fuksas a Roma, le prenotazioni sono state dunque rispettate e solo una piccola parte, stando a quanto comunicato dai diversi centri vaccinali, ha rinunciato a presentarsi. Evidentemente più degli allarmipesato le valutazioni degli esperti, con l’Aifa che anche oggi ha ribadito come “i benefici del...

iColomboA : Vuoi vedere che fra una settimana #AstraZenaca sarà il vaccino più popolare tra i primi ministri d’Europa? - anteprima24 : ** #Vaccino, primi riscontri favorevoli su #AstraZeneca: ecco quanti #Italiani hanno disdetto **… - Laura_Blixen : #governodeipeggiori #Draghi servo dell'#Europa, perché non si attiva per far riconoscere il #vaccino #AntiCovid… - davidedm_91 : Ora aspettiamo i primi articoli sulle responsibilità del vaccino #AstraZeneca per #Whatsapp, #Instagram e #Facebook down. - Piergiulio58 : Vaccino Coronavirus, ReiThera iniettato ai primi 5 volontari a Latina. -