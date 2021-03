Vaccino | in Puglia verso il mezzo milione di somministrazioni ma ci sono poche dosi di Pfizer Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

Advertising

marieta99044909 : RT @ardigiorgio: Gli over80 che non possono deambulare e hanno prenotato vaccino a domicilio in Puglia, ancora non hanno data. Quella che g… - infoiteconomia : Vaccino AstraZeneca, da Lazio e Lombardia a Toscana e Puglia le Regioni ripartono domani alle 15: ecco cosa sappiamo - anna30048679 : Organi di persone positive al #COVID19 possono essere trapiantati in altre persone??? E poi il vaccino?… - anna30048679 : Ha anche il rischio di prendersi comunque il #covid, di contagiare e onbligato a tenere la mascherina. E comunque… - osva_o : RT @anna30048679: Se il #COVID19 è così 'innocuo', perchè farsi il #vaccino che tra l'altro si possono avere reazioni avverse, comunque lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Puglia

La Gazzetta del Mezzogiorno

Ora, finalmente, si può ricominciare. L'Ema, e cioè l'agenzia europea per i medicinali, ha deciso che il può essere di nuovo somministrato in Europa. In Italia la ripartenza è prevista per domani (...Laè tra le prime regioni in Italia per livello di somministrazione rispetto alle dosi diconsegnate, vogliamo mantenere questo ritmo per dare la massima copertura alla popolazione ...Per inquadrare il vero disastro della campagna vaccinale, bisogna farsi un giro in Puglia e capire che danno possono fare i governatori che offrono i vaccini non ai più fragili ma a chi vogliono loro ..."Chi rifiuta un vaccino andrà in coda", dicono alla regione Lazio, lo stesso in Toscana e in altre regioni. E la Puglia sarà ancora più severa: non solo chi rifiuta andrà in coda alla propria ...