Vaccino, guadagni e profitti: il grande business delle Big Pharma ai raggi X (Di venerdì 19 marzo 2021) Una torta ghiottissima, per un guadagno assicurato compreso tra i 120 e i 150 miliardi di dollari. E questo considerando solo le stime relative al 2021. Già, perché il grande business dei vaccini anti Covid durerà un bel po’ di anni, almeno a giudicare dalle caratteristiche del Sars-CoV-2. Tra varianti e mutazioni del virus, la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 19 marzo 2021) Una torta ghiottissima, per un guadagno assicurato compreso tra i 120 e i 150 miliardi di dollari. E questo considerando solo le stime relative al 2021. Già, perché ildei vaccini anti Covid durerà un bel po’ di anni, almeno a giudicare dalle caratteristiche del Sars-CoV-2. Tra varianti e mutazioni del virus, la InsideOver.

Advertising

Andrea__Monti : @sbonaccini non potevi che essere un membro del #PD.. se il vaccino funziona, che mi frega se gli altri se lo fann… - Niko_VI : @giulianol E, a questo punto, l'utilità del vaccino?!? (Al netto dei guadagni per chi lo vende) - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Per #Astrazeneca il rendimento in Borsa dalla fine del 2019 al 23 febbraio 2021 è stato del +25,2%. La crescita del fatturat… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: La ricerca è stata finanziata da soldi pubblici. I brevetti e i guadagni rimangono in mani provate. Il vaccino è davvero un… - ClaraCassuto2 : RT @ClaraCassuto2: Lo rifiuta perché i BIG 9 non farebbero guadagni usando il vaccino Russo. -