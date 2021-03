Vaccino diretta, Aifa: «Revocato il divieto di AstraZeneca. Nesso vaccini-trombosi rare non è dimostrato» (Di venerdì 19 marzo 2021) È ufficiale: è stato Revocato il divieto temporaneo di somministrazione del Vaccino AstraZeneca. «Il comitato di Aifa ha ratificato e Aifa ha poco fa Revocato il divieto... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 19 marzo 2021) È ufficiale: è statoiltemporaneo di somministrazione del. «Il comitato diha ratificato eha poco fail...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino diretta Astrazeneca: Magrini (Aifa): 'Vaccino sicuro senza limiti età o controindicazioni' - Diretta "La notizia principale da sottolineare è che i benefici del vaccino AstraZeneca superano ampiamente i rischi e quindi il vaccino è sicuro senza limitazioni di età e senza sostanziali controindicazioni per l'uso. Non è associato ad un aumento del rischio trombotico , nè ci sono problematiche rispetto ai lotti". Lo ha ...

AstraZeneca, Magrini: "Revocato il divieto d'uso". Si riparte oggi con le vaccinazioni LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA Magrini: "Aifa ha revocato il divieto d'uso" "E' di poco fa la ... che ha approvato e ratificato quanto proposto ieri dal Prac sul vaccino AstraZeneca. Aifa ha appena ...

AGG 19/3/21: Diretta della conferenza stampa del 19 marzo alle ore 12, sul parere dell' EMA riguardo al vaccino anti COVID-19 AstraZeneca. Partecipano il Direttore Generale di AIFA, Nicola Magrini, il ...

Astrazeneca, D’Amato: “Chi si vaccina porti messaggio di fiducia agli altri” che ha definito il farmaco sicuro ed efficace escludendo una correlazione diretta tra il suo impiego e i casi di trombosi. Piano vaccini anti Covid in Lombardia, somministrate 1.143.509 dosi ...

