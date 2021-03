Vaccino diretta, Aifa: «Revocato il divieto di AstraZeneca. Nesso vaccini-trombosi rare non è dimostrato» (Di venerdì 19 marzo 2021) È ufficiale: è stato Revocato il divieto temporaneo di somministrazione del Vaccino AstraZeneca. «Il comitato di Aifa ha ratificato e Aifa ha poco fa Revocato il divieto... Leggi su ilmattino (Di venerdì 19 marzo 2021) È ufficiale: è statoiltemporaneo di somministrazione del. «Il comitato diha ratificato eha poco fail...

Advertising

MinisteroSalute : ??Diretta della conferenza stampa del 19 marzo sul parere dell’Ema riguardo al vaccino anti #COVID19 #AstraZeneca. C… - SkyTG24 : #Covid19, via libera dell'#Ema ad #AstraZeneca. #Draghi: 'Vaccinazione riprende da domani' - benjamn_boliche : RT @MinisteroSalute: ??Diretta della conferenza stampa del 19 marzo sul parere dell’Ema riguardo al vaccino anti #COVID19 #AstraZeneca. Con… - Fiorellissimo : RT @Axen0s: la brava giornalista Gruber, preoccupatissima per la sfiducia dei cittadini, invita Draghi a farsi il vaccino AstraZeneca in di… - infoiteconomia : DIRETTA | Vaccino AstraZeneca, si riparte: conferenza stampa con Locatelli, Rezza e Magrini [VIDEO] -