Vaccino Covid, si riparte. Draghi potrebbe vaccinarsi con AstraZeneca (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo la "grande preoccupazione" con il possibile blocco del Vaccino AstraZeneca scongiurato dal parere autorevole dell'EMA (l'agenzia europea del farmaco), si pensa all'accelerazione della campagna vaccinale. L'articolo .

RobertoBurioni : Io ho 58 anni e sto bene (corna). Se prendo COVID-19 ho un rischio (certo) di morire intorno a 1 su 100. Se mi vacc… - matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - myrtamerlino : Se io entro in ospedale mi aspetto di guarire dalla mia patologia e non di contagiarmi di #Covid_19. Se succede anc… - seventy_simon : @thurgon @sferriam Ieri ho sentito uno mentre passavo davanti a un bar (davvero), 'mio cognato ha fatto io vaccino… - ClaraCassuto2 : RT @gabrillasarti2: Ora tocca ai morti x vaccino a far salire i dati covid 19 ! Vedremo come li mette l'Istat !! -