Vaccino Covid AstraZeneca, la ripresa dopo la decisione di Ema: oggi in Lombardia, Lazio e Puglia prime iniezioni dalle 15 (Di venerdì 19 marzo 2021) La ripresa dopo la decisione di Ema. Piano vaccinale: in Lombardia, Lazio e Puglia i vaccini anti Covid di AstraZeneca saranno somministrati già oggi. Due settimane per recuperare le 200 mila somministrazioni perse dopo lo stop precauzionale di lunedì Leggi su corriere (Di venerdì 19 marzo 2021) Laladi Ema. Piano vaccinale: ini vaccini antidisaranno somministrati già. Due settimane per recuperare le 200 mila somministrazioni perselo stop precauzionale di lunedì

Advertising

RobertoBurioni : Io ho 58 anni e sto bene (corna). Se prendo COVID-19 ho un rischio (certo) di morire intorno a 1 su 100. Se mi vacc… - matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - myrtamerlino : Se io entro in ospedale mi aspetto di guarire dalla mia patologia e non di contagiarmi di #Covid_19. Se succede anc… - cbergy69 : Far finta di scoprire l'acqua calda, Vespa edition. #COVID19 #COVID #CovidVaccine #VaccinoAntiCovid #vaccino - leoberthi : RT @Corriere: ?? Da oggi alle 15 le regioni potranno riprendere a somministrare il vaccino AstraZeneca, fermato lunedì scorso in via cautela… -