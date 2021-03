Vaccino AstraZeneca, sondaggio clamoroso: la bocciatura senza appello degli italiani (Di venerdì 19 marzo 2021) Siamo di fronte all’ennesimo totale fallimento dell’Europa che si è inchinata allo strapotere delle case farmaceutiche. I risultati del sondaggio condotto da Affari italiani sono tanto clamorosi quanto prevedibili. Secondo la ricerca di Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all’università La Sapienza di Roma, ben il 70,8% degli italiani ritiene che il Vaccino AstraZeneca non sia né sicuro né efficace. Un Vaccino non soltanto deve essere sicuro ma deve anche apparire sicuro. Che non inizino a parlare di psicosi degli italiani contro il Vaccino anti-Covid, perchè se oggi questo sentimento di preoccupazione pervade gli animi dei cittadini è del tutto naturale. Non soltanto per le numerose ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 19 marzo 2021) Siamo di fronte all’ennesimo totale fallimento dell’Europa che si è inchinata allo strapotere delle case farmaceutiche. I risultati delcondotto da Affarisono tanto clamorosi quanto prevedibili. Secondo la ricerca di Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all’università La Sapienza di Roma, ben il 70,8%ritiene che ilnon sia né sicuro né efficace. Unnon soltanto deve essere sicuro ma deve anche apparire sicuro. Che non inizino a parlare di psicosicontro ilanti-Covid, perchè se oggi questo sentimento di preoccupazione pervade gli animi dei cittadini è del tutto naturale. Non soltanto per le numerose ...

