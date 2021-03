Vaccino Astrazeneca, Magrini (Aifa): “No a uso preventivo o profilattico di anticoagulanti. Nessuna avvertenza per chi assume pillola” (Di venerdì 19 marzo 2021) Nessun farmaco anticoaugulante deve essere preso prima o dopo essere sottoposti al Vaccino Astrazeneca. A spiegarlo è stato il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini, nel corso della conferenza stampa al Ministero della Salute con la quale è stato ufficialmente revocato il divieto di somministrare il Vaccino Astrazeneca in Italia, dopo il parere positivo dell’Ema. Magrini ha anche precisato che l’Agenzia italiana del farmaco esprimerà nei prossimi giorni un documento ufficiale “contro un uso preventivo o profilattico di farmaci come aspirina, tachipirina o eparina” prima o dopo l’iniezione. Ma non solo. Aifa ha anche precisato come “non ci sono controindicazioni” per le donne che usano la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Nessun farmaco anticoaugulante deve essere preso prima o dopo essere sottoposti al. A spiegarlo è stato il direttore generale di, Nicola, nel corso della conferenza stampa al Ministero della Salute con la quale è stato ufficialmente revocato il divieto di somministrare ilin Italia, dopo il parere positivo dell’Ema.ha anche precisato che l’Agenzia italiana del farmaco esprimerà nei prossimi giorni un documento ufficiale “contro un usodi farmaci come aspirina, tachipirina o eparina” prima o dopo l’iniezione. Ma non solo.ha anche precisato come “non ci sono controindicazioni” per le donne che usano la ...

