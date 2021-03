Vaccino Astrazeneca, Aifa: "Revocato il divieto d'uso, è sicuro ed efficace" (Di venerdì 19 marzo 2021) "Aifa ha Revocato il divieto d'uso per il Vaccino di Astrazeneca". Lo ha detto il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini, in una conferenza stampa convocata al Ministero della Salute, dopo la raccomandazione dell’Ema, l'Agenzia europea dei medicinali, a proseguire le vaccinazioni con Astrazeneca, che ha escluso una associazione tra i casi di trombosi e il prodotto dell’azienda anglo-svedese. Magrini ha poi ribadito quanto detto dall'Ema: "La notizia principale da sottolineare è che i benefici del vaccinio Astrazeneca superano ampiamente i rischi e quindi il Vaccino è sicuro senza limitazioni di età e senza sostanziali controindicazioni per l'uso. Non è associato ad un aumento del rischio trombotico , nè ci sono ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 marzo 2021) "haild'uso per ildi". Lo ha detto il direttore generale di, Nicola Magrini, in una conferenza stampa convocata al Ministero della Salute, dopo la raccomandazione dell’Ema, l'Agenzia europea dei medicinali, a proseguire le vaccinazioni con, che ha escluso una associazione tra i casi di trombosi e il prodotto dell’azienda anglo-svedese. Magrini ha poi ribadito quanto detto dall'Ema: "La notizia principale da sottolineare è che i benefici del vacciniosuperano ampiamente i rischi e quindi ilsenza limitazioni di età e senza sostanziali controindicazioni per l'uso. Non è associato ad un aumento del rischio trombotico , nè ci sono ...

