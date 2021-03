Vaccino anti-Covid, azienda bergamasca produce due eccipienti (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Bergamo ha autorizzato un’importante azienda della nostra provincia all’impiego di alcol etilico assoluto puro in esenzione d’imposta. Si tratta del primo step per la produzione del Vaccino anti-Covid in Italia, al quale potrebbe seguire nei prossimi giorni l’arrivo di altro materiale. L’azienda potrà utilizzare, in esenzione d’imposta, fino a 64.500 litri di alcol etilico assoluto puro “per produrre – si legge in una nota di Adm – gli intermedi di due eccipienti per la fabbricazione di uno dei vaccini anti-Covid 19 approvati dall’Ema”. “La richiesta di utilizzare alcol etilico ed alto grado di purezza da parte dell’azienda in questione – aggiunge la nota – è retta da finalità igienico-sanitarie, in ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Bergamo ha autorizzato un’importantedella nostra provincia all’impiego di alcol etilico assoluto puro in esenzione d’imposta. Si tratta del primo step per la produzione delin Italia, al quale potrebbe seguire nei prossimi giorni l’arrivo di altro materiale. L’potrà utilizzare, in esenzione d’imposta, fino a 64.500 litri di alcol etilico assoluto puro “per produrre – si legge in una nota di Adm – gli intermedi di dueper la fabbricazione di uno dei vaccini19 approvati dall’Ema”. “La richiesta di utilizzare alcol etilico ed alto grado di purezza da parte dell’in questione – aggiunge la nota – è retta da finalità igienico-sanitarie, in ...

nzingaretti : Dopo EMA anche Aifa sblocca il vaccino anti #Covid19 #AstraZeneca. Ripartiamo subito senza perdere tempo. Torniamo… - Agenzia_Ansa : E' prevista per le 16 la conferenza stampa dell'Ema per annunciare i risultati delle verifiche condotte in questi g… - Agenzia_Ansa : E' prevista al momento per le 16 la conferenza stampa dell'Ema per annunciare i risultati delle verifiche condotte… - Gigi412Po : RT @sabrimaggioni: Queste sono solo alcune delle reazioni avverse che si sono GIÀ, purtroppo, verificate in soggetti ai quali è stato sommi… - infoitinterno : Vaccino AstraZeneca, liste B e penalizzazioni: ecco il piano anti-diffidenti -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti AstraZeneca, riparte la somministrazione in Italia: il punto sulle Regioni per chi dovrà riceverlo 'Dopo Ema anche Aifa sblocca il vaccino anti #Covid19 #AstraZeneca. Ripartiamo subito senza perdere tempo. Torniamo a correre per salvare vite e ridare fiducia e speranza'. Così su Twitter il ...

Pericolosità vaccini, vigilanza sui farmaci: ce ne parla la Dott.ssa Marilena Bertini, ematologa I Vaccini sono pericolosi? Il calo di piastrine osservato in pazienti vaccinati con AstraZeneca è davvero provocato dal vaccino? L'ADE può colpire persone trattate con vaccino anti - Covid? In questo articolo abbiamo sconfessato un caso di infodemia: la bufala sull'ADE. Abbiamo parlato di questi argomenti con l'ematologa Dott.ssa Bertini, medico di Amref CCM, in un'...

Infermiere rifiuta il vaccino anti-Covid: cosa succede se contrae il virus? Altalex Az…, il caos vaccino acchiappa-audience C’è uno solo vaccino al comando, dalla A alla Zeta. Attenzionato nell’efficacia contro il virus, ma in compenso il più efficace nella grancassa mediatica, in un momento che poteva essere di stanchezza ...

Ema, via libera ad AstraZeneca. C'è anche il sì del governo: cosa succede in Toscana L'Agenzia: il vaccino non può essere associato a eventi di trombosi, solo 25 casi su 20 milioni. Ma servono ulteriori approfondimenti, ora decidano gli Stati. Le tappe per ripartire in regione ...

