Vaccini, von der Leyen: lavorare uniti in Europa per uscirne (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – “Non posso nemmeno immaginare cosa sarebbe successo se 4 o 5 Stati membri avessero avuto i Vaccini e gli altri no: sarebbe stato devastante per l’unità europea e avrebbe distrutto il mercato unico. È vero che stiamo attraversando situazioni molto critiche, ma tutti realizziamo che miglior approccio per uscirne è quello di lavorare uniti a livello europeo”. Lo ha detto la Presidente della commissione Europea Ursula von der Leyen in un’intervista a la Repubblica, dove, oltre a difendere i contratti sui Vaccini, afferma di essere “profondamente convinta che capiremo tutti che l’approccio giusto era di stare insieme come Unione europea. Quando abbiamo negoziato i contratti con aziende che avevano richieste da tutto il mondo, a farlo eravamo 450 milioni di europei. Nessun ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – “Non posso nemmeno immaginare cosa sarebbe successo se 4 o 5 Stati membri avessero avuto ie gli altri no: sarebbe stato devastante per l’unità europea e avrebbe distrutto il mercato unico. È vero che stiamo attraversando situazioni molto critiche, ma tutti realizziamo che miglior approccio perè quello dia livello europeo”. Lo ha detto la Presidente della commissione Europea Ursula von derin un’intervista a la Repubblica, dove, oltre a difendere i contratti sui, afferma di essere “profondamente convinta che capiremo tutti che l’approccio giusto era di stare insieme come Unione europea. Quando abbiamo negoziato i contratti con aziende che avevano richieste da tutto il mondo, a farlo eravamo 450 milioni di europei. Nessun ...

