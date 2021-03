Vaccini persone fragili e con disabilità: calendario e piano vaccinale (Di venerdì 19 marzo 2021) L’epidemia di COVID-19 sta continuando purtroppo a influire sulle nostre vite, limitando spostamenti, interazioni, modificando radicalmente il nostro modo di vivere. I Vaccini rappresentano una delle armi per combattere la diffusione del virus e per un ritorno a una vita normale. Vari Paesi in tutto il mondo stanno sviluppando nuove molecole, tutti si stanno dotando di un piano vaccinale per immunizzare i propri cittadini. L’Italia, che ha iniziato come molti Paesi europei a vaccinare i propri cittadini il 27 dicembre scorso, sta procedendo, non senza problemi, con la somministrazione dei Vaccini, aperte adesso anche alle persone fragili e con disabilità. Alcune categorie di soggetti, a causa di particolari condizioni, hanno più probabilità di sviluppare forme più ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 19 marzo 2021) L’epidemia di COVID-19 sta continuando purtroppo a influire sulle nostre vite, limitando spostamenti, interazioni, modificando radicalmente il nostro modo di vivere. Irappresentano una delle armi per combattere la diffusione del virus e per un ritorno a una vita normale. Vari Paesi in tutto il mondo stanno sviluppando nuove molecole, tutti si stanno dotando di unper immunizzare i propri cittadini. L’Italia, che ha iniziato come molti Paesi europei a vaccinare i propri cittadini il 27 dicembre scorso, sta procedendo, non senza problemi, con la somministrazione dei, aperte adesso anche allee con. Alcune categorie di soggetti, a causa di particolari condizioni, hanno più probabilità di sviluppare forme più ...

mante : Alcuni investono per anni nella ricerca di base e quando capita una pandemia producono in fretta vaccini per salvar… - lorepregliasco : Chissà quanti dubbi e paure avranno generato, soprattutto in persone fragili e anziane, i titoli allarmistici infon… - fattoquotidiano : FUGA DA ASTRAZENECA A Milano il 10% delle persone prenotate, per lo più insegnanti e operatori della scuola, non si… - lorenzlu : @Adnkronos i soliti titoli fasulli... ma bisogna vendere i vaccini ad 1,3 miliardi di persone... - monicaforni2 : RT @mattbedo: Decine di migliaia di persone, metà delle quali dovrebbero accettare di farsi inoculare un placebo con 4 vaccini già esistent… -