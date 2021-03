Vaccini, nel Lazio Johnson&Johnson sarà distribuito alle farmacie (Di venerdì 19 marzo 2021) commenta 'Non appena ci sarà il monodose Johnson&Johnson sarà fornito alle farmacie'. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. 'Chiudiamo l'accordo nei prossimi giorni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 marzo 2021) commenta 'Non appena ciil monodose Johnson&Johnsonfornito'. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. 'Chiudiamo l'accordo nei prossimi giorni ...

