Vaccini: Lombardia, fake news apertura liste per over 60 (Di venerdì 19 marzo 2021) È una fake news, quella comparsa oggi su alcuni social network e in alcuni siti internet, che riporta la notizia dell'apertura delle prenotazioni per il vaccino anti - Covid per la fascia d'età ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 19 marzo 2021) È una, quella comparsa oggi su alcuni social network e in alcuni siti internet, che riporta la notizia dell'delle prenotazioni per il vaccino anti - Covid per la fascia d'età ...

Advertising

fattoquotidiano : Dalla mancata chiusura di Alzano alle lentezze sui vaccini: un anno di errori di Regione Lombardia nella gestione d… - carlaruocco1 : ORMAI CAOS IN #LOMBARDIA Il sistema di prenotazione #vaccini è in tilt. Chiunque può prenotare facendo rimanere ind… - fattoquotidiano : La Lombardia vuole i vaccini nelle aziende. I sindacati: “In ritardo con le dosi a over 80, così saltano le priorit… - CiccioniSe : RT @Cartabellotta: Onorevole @matteosalvinimi ??totalmente d’accordo su accelerazione #vaccini ??qualche dubbio sul modello #Bertolaso viste… - CorriereQ : Vaccini: Lombardia, fake news apertura liste per over 60 -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Lombardia Vaccini: Lombardia, fake news apertura liste per over 60 "Si tratta di una comunicazione ingannevole, che non corrisponde al vero" fa sapere Regione Lombardia, la quale assicura che "non appena sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per tutte le ...

Indice Rt 1.16 Monitoraggio Iss 19 marzo/ Terapie intensive: 13 Regioni in affanno ... Campania (305), Emilia Romagna (423), Friuli Venezia Giulia (468), Lombardia (329), Marche (338), ... ma va scagionato per difendere tutti i vaccini" MONITORAGGIO ISS 19 MARZO: INDICE RT 1,16 Oggi, 19 ...

Vaccini, la Lombardia è ancora in fondo alla classifica IL GIORNO ?? CORONAVIRUS, campagna vaccinale: attenti al finto avviso della Regione "Purtroppo sta circolando in rete questa comunicazione ingannevole e che non corrisponde al vero - si legge - Non appena sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per tutte le categorie attualmen ...

Vaccini ancicovid nelle RSA: Regione arruola anche le residenze socio sanitarie Oltre 400 residente associate Uneba potrebbero diventare sedi sicure di somministrazione. Una disponibilità che mira anche a vaccinare i parenti per poter riaprire le residenze ...

"Si tratta di una comunicazione ingannevole, che non corrisponde al vero" fa sapere Regione, la quale assicura che "non appena sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per tutte le ...... Campania (305), Emilia Romagna (423), Friuli Venezia Giulia (468),(329), Marche (338), ... ma va scagionato per difendere tutti i" MONITORAGGIO ISS 19 MARZO: INDICE RT 1,16 Oggi, 19 ..."Purtroppo sta circolando in rete questa comunicazione ingannevole e che non corrisponde al vero - si legge - Non appena sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per tutte le categorie attualmen ...Oltre 400 residente associate Uneba potrebbero diventare sedi sicure di somministrazione. Una disponibilità che mira anche a vaccinare i parenti per poter riaprire le residenze ...