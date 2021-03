Vaccini, l’italiano Reithera: il punto sulla sperimentazione (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel novero delle campagne vaccinali, ieri è entrato in fase avanzata di sperimentazione clinica il vaccino anti-Covid ‘made in Italy’ di Reithera, società con sede a Castel Romano. Lo studio di Fase 2/3, denominato ‘Covitar, ha già ricevuto l’autorizzazione dell‘Agenzia italiana del farmaco ed è stato valutato positivamente dal Comitato etico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. Lo rende noto l’azienda. La Fase 2/3 prende il via grazie ai risultati della Fase 1 che hanno dimostrato che una singola somministrazione del vaccino è stata ben tollerata e ha generato anticorpi neutralizzanti e linfociti T contro la proteina Spike in maniera paragonabile nelle due coorti di adulti e anziani, informa ancora la nota di Reithera. La prima parte dello studio implica una Fase 2 su circa 900 soggetti, randomizzata ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel novero delle campagne vaccinali, ieri è entrato in fase avanzata diclinica il vaccino anti-Covid ‘made in Italy’ di, società con sede a Castel Romano. Lo studio di Fase 2/3, denominato ‘Covitar, ha già ricevuto l’autorizzazione dell‘Agenzia italiana del farmaco ed è stato valutato positivamente dal Comitato etico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. Lo rende noto l’azienda. La Fase 2/3 prende il via grazie ai risultati della Fase 1 che hanno dimostrato che una singola somministrazione del vaccino è stata ben tollerata e ha generato anticorpi neutralizzanti e linfociti T contro la proteina Spike in maniera paragonabile nelle due coorti di adulti e anziani, informa ancora la nota di. La prima parte dello studio implica una Fase 2 su circa 900 soggetti, randomizzata ...

