Vaccini, le dieci peggiori regioni nel rapporto somministrazioni/consegne sono di destra (Di venerdì 19 marzo 2021) Proprio così: le dieci peggiori regioni nel rapporto somministrazioni/consegne dei Vaccini sono amministrate dalla destra. I dati sono del Ministero della Salute, e parlano chiaro: all'ultimo posto c'è la Sardegna (che gode però della fortuna di essere l'unica bianca), poi la Calabria, Liguria, Lombardia, Veneto, Sicilia, Umbria, Molise, Fiuti-Venezia Giulia, Basilicata. Eppure il centrodestra si è sempre vantato della propria organizzazione: tra questi (oltre a Donatella Tesei per il Molise, già Lega Nord) c'è il leghista Massimiliano Fedriga, ma ancor di più c'è l'alter ego di Matteo Salvini: niente po' po' di meno che Luca Zaia. E, non è finita: c'è il numero uno della regione che ha sempre ...

