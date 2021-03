Vaccini in Italia, oltre 7,4 milioni di dosi somministrate. E domani il Commissario Figluolo si vaccina con AstraZeneca (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella campagna vaccinale Italiana contro il Coronavirus, il numero totale delle somministrazioni è arrivato a 7,48 milioni. Il numero delle persone vaccinate, quindi quelle che hanno ricevuto prima e seconda dose, ha superato invece i 2,36 milioni. Secondo il portale ufficiale del ministero della Salute, la fascia d’età che ha ricevuto più dosi di vaccino è quella tra gli 80 e gli 89 anni, a cui sono andate 1,96 milioni di dosi. oltre 1,39 milioni di dosi sono andate alla fascia tra i 50 e i 59 anni. Come si può leggere da questi dati il numero over 80 che hanno ricevuto il vaccino sta crescendo sempre più velocemente. Il totale delle dosi di vaccino distribuiti nei centri ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella campagnalena contro il Coronavirus, il numero totale delle somministrazioni è arrivato a 7,48. Il numero delle personete, quindi quelle che hanno ricevuto prima e seconda dose, ha superato invece i 2,36. Secondo il portale ufficiale del ministero della Salute, la fascia d’età che ha ricevuto piùdi vaccino è quella tra gli 80 e gli 89 anni, a cui sono andate 1,96di1,39disono andate alla fascia tra i 50 e i 59 anni. Come si può leggere da questi dati il numero over 80 che hanno ricevuto il vaccino sta crescendo sempre più velocemente. Il totale delledi vaccino distribuiti nei centri ...

Advertising

gennaromigliore : Oggi l’Italia con il Generale Figliuolo e la regia dell’esercito ha finalmente un Piano Vaccini. Oggi l’Italia è in… - matteosalvinimi : #Salvini: L'Europa sui vaccini ha fatto disastri, lo dicono anche insospettabili “europeisti”. Per questo stiamo co… - matteosalvinimi : Con l’ambasciatore del #Kuwait in Italia, Sheikh Azzam Mubarak Sabah Al-Sabah: al centro del cordiale colloquio, le… - ArmandaGelsomin : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. In Italia nuovi fondi per vaccini. India, record di contagi da novembre - rotovisor : @raiiizzz @gloquenzi @concitadeg Il tuo quartiere non è l'Italia, dove in rosso è tutto chiuso. Le priorità sono pe… -