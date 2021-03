Vaccini Covid, l’Europa solo terza al mondo per la produzione. In testa la Cina, seguono gli Stati Uniti (Di venerdì 19 marzo 2021) È la Cina il Paese che guida la classifica mondiale di chi finora ha registrato la maggiore capacità produttiva di Vaccini anti Covid. Sono quattro i sieri contro Sars-Cov-2 che vengono prodotti da Pechino: Sinovac, Sinopharm, CanSino e AstraZeneca, dei quali – secondo i dati aggiornati al 17 marzo e pubblicati dal sito di informazione scientifica Airfinity – sono Stati prodotti complessivamente 169,4 milioni di dosi. Al secondo posto ci sono gli Stati Uniti, con 136,1 milioni di dosi dei Vaccini Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson. L’Unione Europea, invece, è soltanto terza, avendo prodotto solo 96,2 milioni di dosi dei Vaccini Pfizer-BioNTech e AstraZeneca. Al quarto posto c’è l’India, con 68 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) È lail Paese che guida la classifica mondiale di chi finora ha registrato la maggiore capacità produttiva dianti. Sono quattro i sieri contro Sars-Cov-2 che vengono prodotti da Pechino: Sinovac, Sinopharm, CanSino e AstraZeneca, dei quali – secondo i dati aggiornati al 17 marzo e pubblicati dal sito di informazione scientifica Airfinity – sonoprodotti complessivamente 169,4 milioni di dosi. Al secondo posto ci sono gli, con 136,1 milioni di dosi deiPfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson. L’Unione Europea, invece, è soltanto, avendo prodotto96,2 milioni di dosi deiPfizer-BioNTech e AstraZeneca. Al quarto posto c’è l’India, con 68 ...

