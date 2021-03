Vaccini, anche i farmacisti potranno somministrarli: 5.174 già abilitati (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono oltre 5 mila gli abilitati alla somministrazione del vaccino Covid in farmacia: il via libera per i farmacisti dovrebbe arrivare proprio oggi, venerdì 19 marzo 2021, con una norma nel Decreto Sostegno all’esame del Consiglio dei ministri. La vaccinazione da parte dei farmacisti non è automatica, ma prevede l’abilitazione con la frequenza di un corso. Vaccino in farmacia, atteso il via libera per i farmacisti: 5.174 già abilitati Stando ai dati riferiti da Tgcom24, ad oggi sono 5.174 i farmacisti idonei alla somministrazione del vaccino, mentre altri 2.800 stanno finendo il corso. La legge di Bilancio 2021 prevede anche la figura di medici “supervisori” di riferimento. L’autorizzazione alla somministrazione del vaccino in farmacia potrebbe essere importantissima ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono oltre 5 mila glialla somministrazione del vaccino Covid in farmacia: il via libera per idovrebbe arrivare proprio oggi, venerdì 19 marzo 2021, con una norma nel Decreto Sostegno all’esame del Consiglio dei ministri. La vaccinazione da parte deinon è automatica, ma prevede l’abilitazione con la frequenza di un corso. Vaccino in farmacia, atteso il via libera per i: 5.174 giàStando ai dati riferiti da Tgcom24, ad oggi sono 5.174 iidonei alla somministrazione del vaccino, mentre altri 2.800 stanno finendo il corso. La legge di Bilancio 2021 prevedela figura di medici “supervisori” di riferimento. L’autorizzazione alla somministrazione del vaccino in farmacia potrebbe essere importantissima ...

