(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl parere positivo dell’Ema sul vaccinopermetterà agli Stati Europei che avevano bloccato la somministrazione del siero anglo-svedese di ripartire con la. In Italia, e dunque anche in Campania, si riprenderà a partire dalle ore 15 di oggi, subito dopo la riunione dei membri dell’Aifa. I dubbi, tuttavia,no di compromettere il piano di. Il giudizio dell’Ema non sembra aver sollevato del tutto il velo di incertezze dalla popolazione. Molti potrebbero infatti decidere di saltare il turno, mano in concreto i “disertori“? Chi rifiuterà di farsi vaccinare conpotrebbe ritrovarsi a fine lista. Una punizione che dovrebbe riguardare chi non si presenterà alla prenotazione e chi non ...

Agenzia_Italia : L'Aifa sblocca AstraZeneca, 'da domani alle 15 ripartono le vaccinazioni' - HuffPostItalia : 'In Israele la vita riparte, ora'. E iniziano le vaccinazioni per adolescenti fragili - anteprima24 : ** #Vaccinazioni, si riparte: cosa rischia chi rifiuta #AstraZeneca ** - Nabu : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19: si riparte con #AstraZeneca, alle 12 conferenza stampa al ministero della Salute - bbeghella : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19: si riparte con #AstraZeneca, alle 12 conferenza stampa al ministero della Salute -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni riparte

... la Norvegia e la Svezia ritengono prematuro riprendere lee rimandano di almeno una settimana la decisione in merito, alla luce delle informazioni che usciranno dagli ulteriori studi ...Sicon il vaccino AstraZeneca. Dopo il via libera dell'Ema che, dopo tre giorni di analisi, ha ...a causa della sospensione precauzionale durante i quali sono saltate circa 200milaNel territorio della Regione Siciliana riprenderà oggi (19 marzo) pomeriggio dalle ore 15, così come comunicato dall’Agenzia italiana del farmaco, la somministrazione del vaccino AstraZeneca per quei ...StampaL’Unità di crisi regionale comunica, attraverso una nota stampa, che “riprendono oggi, in Campania, le vaccinazioni con AstraZeneca, come da pronunciamenti dell’Ema e disposizioni di Aifa. Le co ...