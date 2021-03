Vaccinazione anti Covid, per la Francia donne in età fertile a rischio: la tesi divide gli scienziati (Di sabato 20 marzo 2021) Sul antiCovid di incombe un nuovo cartellino giallo. E stavolta arriva dalla . Le autorità sanitarie d'oltralpe hanno stabilito infatti di destinarlo solo ai soggetti con più di 55 anni, per evitare i ... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021) Suldi incombe un nuovo cartellino giallo. E stavolta arriva dalla . Le autorità sanitarie d'oltralpe hanno stabilito infatti di destinarlo solo ai soggetti con più di 55 anni, per evitare i ...

Advertising

fattoquotidiano : Astrazeneca, la moglie dell’insegnante di Biella: “Credo nella vaccinazione anti-Covid e farò la seconda dose” - RegioneER : #VaccinoAntiCovid dal 15 MARZO possono PRENOTARE le persone tra i 75 e i 79 anni: ?? CUP ?? farmacia ?? telefonando… - infoitsalute : Vaccinazione anti Covid: le date in Piemonte delle diverse fasce di popolazione. Oggi sfiorati i 3.000 nuovi positi… - infoitsalute : Vaccinazione anti Covid, per la Francia donne in età fertile a rischio: la tesi divide gli scienziati - be_thehidden : @Carignu Che il mio governo (tedesco) faccia lo stesso, una campagna di comunicazione per la vaccinazione anti covi… -