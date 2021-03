Usa, duro attacco alla Cina di Blinken: “Minacciano la stabilità globale” (Di venerdì 19 marzo 2021) . Il neo segretario di Stato ha sollevato il problema durante un incontro in Alaska Dopo i durissimi scontri tra Usa e Cina durante l’amministrazione Trump, Biden sta cercando di ammorbidire i rapporti con Pechino. Un primo incontro faccia a faccia tra funzionari statunitensi e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) . Il neo segretario di Stato ha sollevato il problema durante un incontro in Alaska Dopo i durissimi scontri tra Usa edurante l’amministrazione Trump, Biden sta cercando di ammorbidire i rapporti con Pechino. Un primo incontro faccia a faccia tra funzionari statunitensi e L'articolo proviene da Inews.it.

