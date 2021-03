USA: approvata la legge che porta i “Dreamers” verso la cittadinanza. E in Italia? (Di venerdì 19 marzo 2021) Si chiama “Dream and Promise Act” quello che secondo il presidente Joe Biden rappresenta “un primo passo importante per riformare il nostro sistema dell’immigrazione”: la legge approvata dalla Camera americana intende avviare sul percorso verso la cittadinanza tutti gli immigrati portati negli Stati Uniti illegalmente da bambini e gli immigrati che sono fuggiti da situazioni di guerra o da disastri naturali all’estero. I cosiddetti Dreamer. Il presidente si è detto pronto “a lavorare con il Congresso americano per mettere a punto un sistema dell’immigrazione del ventunesimo secolo basato su dignità e sicurezza, in grado di offrire soluzioni di lungo termine”. Nonostante la forte opposizione dei repubblicani (197), il progetto ha conquistato la vittoria con 228 voti della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Si chiama “Dream and Promise Act” quello che secondo il presidente Joe Biden rappresenta “un primo passo imnte per riformare il nostro sistema dell’immigrazione”: ladalla Camera americana intende avviare sul percorsolatutti gli immigratiti negli Stati Uniti illegalmente da bambini e gli immigrati che sono fuggiti da situazioni di guerra o da disastri naturali all’estero. I cosiddetti Dreamer. Il presidente si è detto pronto “a lavorare con il Congresso americano per mettere a punto un sistema dell’immigrazione del ventunesimo secolo basato su dignità e sicurezza, in grado di offrire soluzioni di lungo termine”. Nonostante la forte opposizione dei repubblicani (197), il progetto ha conquistato la vittoria con 228 voti della ...

