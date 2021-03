Ursula von der Leyen conferma l’obiettivo del 70% di vaccinati entro l’estate (Di venerdì 19 marzo 2021) Il giorno dopo il via libera dell’Ema al vaccino di AstraZeneca, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dice a Repubblica di essere «estremamente fiduciosa» che ora si potrà raggiungere l’obiettivo di somministrare le dosi al 70% della popolazione adulta entro la fine dell’estate. Ma annuncia di avere «messo in mora» AstraZeneca per i ritardi nelle forniture. Criticata per la gestione della campagna vaccinale, la numero uno dell’Eurogoverno spiega: «Ora siamo concentrati a fare di tutto per ridurre la diffusione del virus aumentando e stabilizzando le forniture dei vaccini, siamo ancora in una situazione molto preoccupante tra varianti e terza ondata. Posso capire quanto sia difficile e frustrante la situazione, quanto soffrano i nostri cittadini ma dico che giudicheremo la crisi ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 marzo 2021) Il giorno dopo il via libera dell’Ema al vaccino di AstraZeneca, la presidente della Commissione europeavon derdice a Repubblica di essere «estremamente fiduciosa» che ora si potrà raggiungeredi somministrare le dosi al 70% della popolazione adultala fine del. Ma annuncia di avere «messo in mora» AstraZeneca per i ritardi nelle forniture. Criticata per la gestione della campagna vaccinale, la numero uno dell’Eurogoverno spiega: «Ora siamo concentrati a fare di tutto per ridurre la diffusione del virus aumentando e stabilizzando le forniture dei vaccini, siamo ancora in una situazione molto preoccupante tra varianti e terza ondata. Posso capire quanto sia difficile e frustrante la situazione, quanto soffrano i nostri cittadini ma dico che giudicheremo la crisi ...

