Ursula Andress | compie gli anni la bond girl più famosa | le interpreti più belle della saga

(Di venerdì 19 marzo 2021) E’ il compleanno di, la prima007: tutte lezze femminili che hanno interpretato quel ruolo E’ stata una dellepiù amate,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

SaraMemm : RT @enricomagrelli: Happy 85th birthday Ursula Andress (dal film “La decima vittima” di Elio Petri) - marco_risi : RT @enricomagrelli: Happy 85th birthday Ursula Andress (dal film “La decima vittima” di Elio Petri) - morena_faenza : RT @SkyTG24: Buon compleanno Ursula Andress: le foto dell’attrice - SkyTG24 : Buon compleanno Ursula Andress: le foto dell’attrice - AccaddeOggi : Oggi nel 1936 nasceva l'attrice Ursula Andress interprete di 'Agente 007 Licenza di uccidere' #accaddeoggi -

Ultime Notizie dalla rete : Ursula Andress

Sky Tg24

L'attrice svizzera, celebre per essere stata la prima Bond Girl della storia, il 19 marzo compie 85 anni. Tutti i momenti salienti della sua carriera, la recitazione, gli amori e come è cambiata nel ...Giuliano Gemma: la vita privata Giuliano Gemma ha avuto numerosi flirt con donne famose dello spettacolo, dae Stefania Sandrelli. E' stato sposato con Natalia Roberti , da cui ha ...Buon compleanno Carlo Mazzone, Alessandro Nesta… …Vittoriano Vancini, Daniele Piccinin, Claudio Bisio, Francesco Paolo Fulci, Mario Macalli, Giuseppe ...La nostra "Donna Sophia" ha chiamato la Bond girl più celebre della storia di 007: e lei non si rende conto che è uno scherzo!