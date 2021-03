Uomo di 102 anni ucciso a colpi di machete nel suo garage. La famiglia: “Attacco casuale” (Di venerdì 19 marzo 2021) Un Uomo di 102 anni è stato brutalmente assassinato a colpi di machete mentre si trovava nel garage della sua abitazione, a Los Angeles. La storia la riporta ABC7 ed è quella di Youssef Mahboubian, immigrato negli Stati Uniti dall’Iran più di 30 anni fa. Siamo in località Encino e la polizia ha arrestato un Uomo di 47 anni, Adam Dimmerman, sospettato non solo dell’uccisione di Mahboubian ma anche di un’aggressione avvenuta poco lontano dalla casa del 102enne. Molti sono i vicini che hanno testimoniato: Dimmerman è stato visto aggirarsi in zona con un cane e un machete. Non è ancora chiaro se l’assassino e la vittima si fossimo già incontrati ma la famiglia di Youssef non ha dubbi: “Si è trattato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Undi 102è stato brutalmente assassinato adimentre si trovava neldella sua abitazione, a Los Angeles. La storia la riporta ABC7 ed è quella di Youssef Mahboubian, immigrato negli Stati Uniti dall’Iran più di 30fa. Siamo in località Encino e la polizia ha arrestato undi 47, Adam Dimmerman, sospettato non solo dell’uccisione di Mahboubian ma anche di un’aggressione avvenuta poco lontano dalla casa del 102enne. Molti sono i vicini che hanno testimoniato: Dimmerman è stato visto aggirarsi in zona con un cane e un. Non è ancora chiaro se l’assassino e la vittima si fossimo già incontrati ma ladi Youssef non ha dubbi: “Si è trattato ...

