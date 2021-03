Uomo accoltella una donna nel rione Vasto in pieno giorno

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021) Unaè statata da unnel centro di Napoli, in via Parma. Trasportata all’Ospedale del Mare, non sarebbe in pericolo di vita. In via di ricostruzione la dinamica: non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di rapina o di un’aggressione tra conoscenti. Sul posto la Polizia di Stato. Napoli,