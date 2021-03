Uomini e Donne | Ida Platano rivela cosa pensa di Roberta Di Padua

(Di venerdì 19 marzo 2021) Nel numero di “Magazine” in edicola questa settimana c’è l’attesissima intervista a Ida: la prima da quanto il suo ex fidanzato storico, Riccardo Guarnieri, ha lasciato la trasmissione con la rivale di sempreDi, con cui aveva avuto una breve relazione anche due anni fa, quando Ida e Riccardo si erano lasciati per diversi mesi. Ora che Riccardo esono fidanzati e innamorati, quali sono i pensieri di Ida in merito? Nell’intervista, a colpire sono state soprattutto le parole che la quarantenne dama bresciana ha riservato a. Quando infatti le è stato chiestosse di lei da donna a donna, Ida ha risposto, secca: “Preferirei non rispondere a questa domanda”. Parole durissime, ...

Advertising

pdnetwork : Ci attende un periodo di grandi sfide per la ripresa dell'Italia. La nostra squadra, 8 donne e 8 uomini appassion… - poliziadistato : #18marzo 2020 #Bergamo Un'immagine indelebile nella mente di tutti. Oggi #GiornataNazionale in memoria vittime da… - pdnetwork : Il segretario @EnricoLetta ha nominato la nuova #segreteriaPd, che sarà composta da 8 donne e 8 uomini. #noicisiamoPd - Alex_Bruzzi1975 : RT @EnricoLetta: Ringrazio di cuore tutti coloro che fino a domenica hanno lavorato con impegno e dedizione nella segreteria e nei vari dip… - varesenews : L’altra faccia del rugby: i black devils di Varese, dove giocano insieme donne e uomini -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

... interverrà per raccontare il valore della memoria attraverso la storia di treche hanno ... Giuseppe Fava, Peppino Impastato, dal poliziotto Boris Giuliano alle tante "coraggio" che si ...Perciò, durante la diretta Facebook, saranno letti i nomi delle vittime, per far rivivere queglie quelle, bambini e bambine, per non far morire le idee testimoniate, l'esempio di chi ha ...Si registrano inoltre 25 nuovi decessi: 18 uomini e 7 donne, con un'età media di 79 anni. Questi i dati, accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale, ...Detta in termini nobili, la lista dei nomi rispecchia la sua idea di un partito: la composizione plurale allude alla necessità della «coalizione» che è stata alla base delle uniche vittorie elettorali ...