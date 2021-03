Uomini e Donne, anticipazioni del 19 marzo: Gemma risente Maurizio, De Filippi lo incalza (Di venerdì 19 marzo 2021) Nuovo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Dopo lo stop di giovedì dovuto alla commemorazione delle vittime per Covid, oggi pomeriggio su Canale 5 riparte la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Una puntata che è stata registrata lo scorso 11 marzo. Cosa accadrà nel prossimo appuntamento di venerdì 19 marzo 2021? Gli spoiler forniti dal noto portale da Il Vicolo delle News, rivelano che Gemma Galgani dopo aver chiuso con Castaldo si sente sola quindi contatterà nuovamente Maurizio. Inoltre, Maria De Filippi chiedere a quest’ultimo se qualche agenzia lo avesse contattato per corteggiare la 71enne solo con lo scopo di visibilità. Ovviamente il cavaliere ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 marzo 2021) Nuovo appuntamento settimanale diDopo lo stop di giovedì dovuto alla commemorazione delle vittime per Covid, oggi pomeriggio su Canale 5 riparte la programmazione di, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De. Una puntata che è stata registrata lo scorso 11. Cosa accadrà nel prossimo appuntamento di venerdì 192021? Gli spoiler forniti dal noto portale da Il Vicolo delle News, rivelano cheGalgani dopo aver chiuso con Castaldo si sente sola quindi contatterà nuovamente. Inoltre, Maria Dechiedere a quest’ultimo se qualche agenzia lo avesse contattato per corteggiare la 71enne solo con lo scopo di visibilità. Ovviamente il cavaliere ...

