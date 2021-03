Uomini e Donne, anticipazioni 19 marzo: Gemma Galgani ci ripensa su Maurizio Giaroni. I due criticati da Tina Cipollari (Di venerdì 19 marzo 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 19 marzo: con che vicende riprenderà la trasmissione, dopo la Giornata Nazionale per le Vittime del COVID? Uomini e Donne, anticipazioni 19 marzo: la solitudine di Gemma Galgani … Colpo di scena in arrivo Sappiamo che Gemma ha chiuso con il cavaliere Cataldo e ancora una volta si trova senza spasimante. Dirà di sentirsi sola e deciderà di “riprovarci” con Maurizio Giaroni, uno dei tre Maurizio che la corteggiavano. Racconterà di avergli mandato un sms e verrà fuori che lui le ha risposto subito di sì! Perciò la frequentazione dei due continuerà, attirando le critiche di Tina ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 19 marzo 2021)19: con che vicende riprenderà la trasmissione, dopo la Giornata Nazionale per le Vittime del COVID?19: la solitudine di… Colpo di scena in arrivo Sappiamo cheha chiuso con il cavaliere Cataldo e ancora una volta si trova senza spasimante. Dirà di sentirsi sola e deciderà di “riprovarci” con, uno dei treche la corteggiavano. Racconterà di avergli mandato un sms e verrà fuori che lui le ha risposto subito di sì! Perciò la frequentazione dei due continuerà, attirando le critiche di...

