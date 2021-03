Unghie primavera 2021: le Indie Nails sono la tendenza divertente per nail art e manicure (Di venerdì 19 marzo 2021) Perché le Indie nails piacciono davvero a tutti. E conquistano il podio delle tendenze Unghie della primavera 2021. Un trend easy&chic, spiritoso quanto basta per affrontare una stagione giocosa come la primavera. Cosa sono le Indie nails? Qualsiasi cosa desideriate. All’opposto delle Unghie minimaliste della primavera 2021, infatti, la nail art Indie accosta decorazioni diverse. L’idea, infatti, è trattare ogni dito indipendentemente e creare un mix sempre nuovo e coloratissimo. Ecco allora che, accanto a smile e fiori, compaiono pattern muccati e leopardati o il simbolo di Yin e Yang. Uno stile rubato alle Soft ... Leggi su amica (Di venerdì 19 marzo 2021) Perché lepiacciono davvero a tutti. E conquistano il podio delle tendenzedella. Un trend easy&chic, spiritoso quanto basta per affrontare una stagione giocosa come la. Cosale? Qualsiasi cosa desideriate. All’opposto delleminimaliste della, infatti, laartaccosta decorazioni diverse. L’idea, infatti, è trattare ogni dito indipendentemente e creare un mix sempre nuovo e coloratissimo. Ecco allora che, accanto a smile e fiori, compaiono pattern muccati e leopardati o il simbolo di Yin e Yang. Uno stile rubato alle Soft ...

Advertising

ItsSylvia24 : Mi sono messa vari colori di smalto ???? direi che è arrivata la primavera sulle mie unghie ?? - EzioRocchiBalbi : @AuroraFantin ??se la primavera scorsa hai usato le forbicine delle unghie per tagliarla, questa volta devi piantarl… - c0ncretezza : dovrebbe essere quasi primavera e io ho ancora le unghie blu per il freddo - SaraLailee : RT @vogue_italia: La manicure della primavera? Azzurra, turchese, celeste. E se volete sostituire il 'solito' rouge noir via di smalto blu… - abab05390111 : RT @vogue_italia: La manicure della primavera? Azzurra, turchese, celeste. E se volete sostituire il 'solito' rouge noir via di smalto blu… -