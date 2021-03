Una vita le anticipazioni delle puntate della settimana su Canale 5 dal 15 al 21 marzo

(Di venerdì 19 marzo 2021) UnaSoap didal 15 al 21Anche questacontinua l’appuntamento giornaliero con la soap “Una” in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, e la domenica alle 16:10 circa su5. La soap continuerà ad andare in onda su5 che è indietro rispetto alla programmazione spagnola dove nel frattempo oltre allo stop causato dal Covid è stata anche cancellata dopo la sesta stagione (in Italia siamo alla quinta). A seguire quindi troverete letrame degli episodi che andranno in onda la prossima, dal 15 al 21, su ...

Advertising

Pontifex_it : Vivere una #Quaresima con speranza significa ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla croce e che Di… - PaoloGentiloni : Oggi l’Italia ricorda le vittime del #Covid. L’anno più lungo della nostra vita, il più buio per chi ha perso una p… - istsupsan : Bandiere a mezz'asta nella sede ISS per chi ha perso la vita a causa del #Covid19. Ogni singola vittima è una fer… - Alberto28075665 : RT @massimo4951: Giada, un piccolo tesoro, uno scrigno di bontà. Giada ha 5 anni e pesa 13 kg, è una cagnolina tranquilla adatta anche alla… - Formicola_lo : Ad Amsterdam,patria delle libertà incontrollate,c'è una 20enne che rischia la vita e la fatwa perché ha tolto il ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita

Sullo sfondo, c'èguerra urbana quotidiana,lockiana lotta di tutti contro tutti, tra pandemia, inquinamento, gente scortese e un algoritmo che regola ladi tanti come lui premiandoli (...scelta, quella dei leader del Belpaese, condivisa in Europa da Angela Merkel. Come Draghi, ... In Israele la metà della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi, lainizia a tornare alla ...L’ex enfant prodige dell’alta finanza e scrittore di bestseller torna in libreria con un romanzo distopico che porta in un futuro non troppo lontano l’eroe di Voltaire. Lo ambienta in una Milano che n ...Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - 'Due anni fa, esattamente oggi, entravamo nelle acque territoriali italiane, disobbedendo all'intimazione di una ...