Una Vita anticipazioni spagnole: Maite e Camino fanno l’amore (Di venerdì 19 marzo 2021) Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) e Camino Pasamar (Aria Bedmar) sono unite dall’arte ma non solo. La pittrice dovrà scontrarsi con ciò che prova per l’amica che diverrà sua allieva. Sarà un amore omosessuale, il loro, una relazione vietata e scandalosa nell’anno 1913. Una Vita anticipazioni spagnole: Maite e Camino si lasceranno andare ai sentimenti Camino e Maite, come sappiamo, sono due donne accomunate dall’amore per l’arte. Già abbiamo visto che tra di loro non ci sarà solo amicizia, si instaurerà un rapporto d’amore, scabroso per l’epoca in cui è ambientata la soap. Durante una lezione di pittura, le due saranno più vicine del solito. La Zaldua capirà di provare un sentimento particolare per ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 19 marzo 2021)Zaldua (Ylenia Baglietto) ePasamar (Aria Bedmar) sono unite dall’arte ma non solo. La pittrice dovrà scontrarsi con ciò che prova per l’amica che diverrà sua allieva. Sarà un amore omosessuale, il loro, una relazione vietata e scandalosa nell’anno 1913. Unasi lasceranno andare ai sentimenti, come sappiamo, sono due donne accomunate dalper l’arte. Già abbiamo visto che tra di loro non ci sarà solo amicizia, si instaurerà un rapporto d’amore, scabroso per l’epoca in cui è ambientata la soap. Durante una lezione di pittura, le due saranno più vicine del solito. La Zaldua capirà di provare un sentimento particolare per ...

Pontifex_it : Vivere una #Quaresima con speranza significa ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla croce e che Di… - PaoloGentiloni : Oggi l’Italia ricorda le vittime del #Covid. L’anno più lungo della nostra vita, il più buio per chi ha perso una p… - istsupsan : Bandiere a mezz'asta nella sede ISS per chi ha perso la vita a causa del #Covid19. Ogni singola vittima è una fer… - Felix62885780 : RT @sosalatrinidad: VORREI SOLO FAR CAPIRE AI MIEI COETANEI CHE INVECE CHE STARE SEMPRE A PUNTARE IL DITO E GIUDICARE,DI AGIRE!!!! CAZZO FA… - Datemidelmona : RT @EmanuelaSono: Sto per i cazzi miei da una vita e sto una favola! -