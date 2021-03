Una Vita, anticipazioni primavera 2021: Rosina coglie Maite e Liberto in flagrante (Di venerdì 19 marzo 2021) Le anticipazioni primaverili di Una Vita rivelano che ne vedremo di cotte e crude nelle prossime puntate. Prima dell'arrivo dell'estate due personaggi usciranno di scena, Ursula e Marcia. Entrambe le donne periranno per mano della dark lady Genoveva Salmeron. Tuttavia, l'attenzione si focalizzerà anche sulla nuova arrivata Maite e sui coniugi Liberto e Rosina. Proprio quest'ultima, sospettando che suo marito abbia una relazione extraconiugale con Maite, deciderà di fare qualcosa, ma una sorpresa la scioccherà non poco. Intanto, per Camino e sua madre Felicia, la situazione volgerà sempre al peggio. anticipazioni Una Vita, trame primavera 2021: la verità su Liberto e Maite Nelle ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 marzo 2021) Leprimaverili di Unarivelano che ne vedremo di cotte e crude nelle prossime puntate. Prima dell'arrivo dell'estate due personaggi usciranno di scena, Ursula e Marcia. Entrambe le donne periranno per mano della dark lady Genoveva Salmeron. Tuttavia, l'attenzione si focalizzerà anche sulla nuova arrivatae sui coniugi. Proprio quest'ultima, sospettando che suo marito abbia una relazione extraconiugale con, deciderà di fare qualcosa, ma una sorpresa la scioccherà non poco. Intanto, per Camino e sua madre Felicia, la situazione volgerà sempre al peggio.Una, trame: la verità suNelle ...

