Una Vita, anticipazioni oggi 19 marzo: le indagini di Ursula (Di venerdì 19 marzo 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 19 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Genoveva ha assoldato Fermin per eliminare Ursula. La Dicenta inizia a fare delle ricerche sull’uomo. Come la fermerà Genoveva? Ursula indaga su Fermin, lo scagnozzo assoldato da Genoveva, sua vecchia conoscenza. Ma la Salmeron fa passare per pazza la Dicenta e le dice che l’uomo è una Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 marzo 2021)“Una”, puntata del 192021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Genoveva ha assoldato Fermin per eliminare. La Dicenta inizia a fare delle ricerche sull’uomo. Come la fermerà Genoveva?indaga su Fermin, lo scagnozzo assoldato da Genoveva, sua vecchia conoscenza. Ma la Salmeron fa passare per pazza la Dicenta e le dice che l’uomo è una Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Pontifex_it : Vivere una #Quaresima con speranza significa ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla croce e che Di… - PaoloGentiloni : Oggi l’Italia ricorda le vittime del #Covid. L’anno più lungo della nostra vita, il più buio per chi ha perso una p… - istsupsan : Bandiere a mezz'asta nella sede ISS per chi ha perso la vita a causa del #Covid19. Ogni singola vittima è una fer… - bambinaanormale : se poteste ascoltare una sola canzone per tutta la vostra vita, quale scegliereste? - lasoftommo : che poi è palese una cazzata ma anche quelle persone che condividono quegli screen sapendo che poi moltx ci stanno… -