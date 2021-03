Una Vita anticipazioni dal 21 al 27 marzo: Ursula umiliata, la storia si ripete (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel corso delle puntate che andranno in onda prossima settimana, Genoveva sembra essere sempre un passo avanti alla Dicenta; intanto, non mancano dissapori e scenate di gelosia L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel corso delle puntate che andranno in onda prossima settimana, Genoveva sembra essere sempre un passo avanti alla Dicenta; intanto, non mancano dissapori e scenate di gelosia L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Pontifex_it : Vivere una #Quaresima con speranza significa ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla croce e che Di… - PaoloGentiloni : Oggi l’Italia ricorda le vittime del #Covid. L’anno più lungo della nostra vita, il più buio per chi ha perso una p… - istsupsan : Bandiere a mezz'asta nella sede ISS per chi ha perso la vita a causa del #Covid19. Ogni singola vittima è una fer… - Jade___Mermaid : Ma sono passati venti giorni, fatevi una vita e stateci ad un palmo di culo, teste di cazzo. - bemit24 : RT @emanuelameliEM: Sono fiera di sostenere una ragazza che davvero non alimenta nulla, che si limita a rispondere con ironia, che dosa ben… -